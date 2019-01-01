تقرير - رئيسا الترجي والجامعة التونسية يقاطعان جلسة النظر في أزمة الوداد

غدًا جلسة لجنة الانضباط للنظر في أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعقد لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، غدًا الأربعاء، جلستها للنظر في أزمة مواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

اللجنة أرسلت خطابات رسمية أول أمس الأحد، إلى كلا الناديين، لإرسال الأدلة التي تدعم موقف كل منهما بحد أقصاه اليوم الثلاثاء، على أن تعقد جلستها بحضور ممثلين عن الفريقين في الغد بمقرها بالعاصمة المصرية "القاهرة".

ووفقًا لبوابة "العين الرياضية" فإن مصادر مقربة من الجامعة التونسية لكرة القدم أكدت أن هناك نية لدى حمدي المدب؛ رئيس الترجي، ووديع جريء، رئيس الجامعة، بمقاطعة الجلسة، في إطار السياسة التصعيدية التي يتبعها الجانب التونسي ضد الاتحاد الأفريقي.

وأوضحت "العين الرياضية" أن التمثيل التونسي في الجلسة سيقتصر على واصف جليل وحامد المغربي؛ عضوي المكتب التنفيذي للجامعة التونسية، بجانب محامي الترجي.

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أزمة باب سويقة ووداد الأمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي، حيث إياب نهائي دوري الأبطال، ووقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريق الدم والذهب، قرر الوداد الانسحاب، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ولتعطيل تقنية الفيديو.

إيقاف المباراة استمر أكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن الانسحاب، لكن المحاولات باءت بالفشل، ليضطر الاتحاد الأفريقي لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الترجي وتتويجه بطلًا لأفريقيا.

قرر بعد ذلك كاف إعادة المباراة، مطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو ما رفضه الجانب التونسي، ليتم اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس".

منذ أقل من أسبوع، قررت تاس إلغاء قرار إعادة المباراة مع منح لجنة الانضباط بالكاف كامل الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب، حتى وإن كان من بينها إعادة المباراة.