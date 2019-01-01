حارس الترجي: ميداليات أفريقيا في منازلنا ولن نرجعها

باب سويقة والوداد في انتظار قرار الاتحاد الأفريقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب رامي الجريدي؛ حارس مرمى الترجي التونسي، عن ثقته في عدم إصدار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا بإعادة لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، متوقعًا أن يتم إصدار بعض العقوبات بعيدًا عن إعادة المباراة.

كاف كان قد أصدر قرارًا من قبل بإعادة اللقاء بعدما انسحب الفريق المغربي من المباراة قبل نهايتها، إثر تعرضه للظلم في بعض القرارات، بجانب تعطل تقنية الفيديو، مطالبًا الفريق التونسي بإعادة الكأس والميداليات. (طالع التفاصيل)

وبعد الرجوع للمحكمة الرياضية الدولية "تاس" من قبل الترجي، أصدرت المحكمة قرارها الأسبوع الماضي، بإلغاء قرار إعادة المباراة مع إعطاء اللجنة التأديبية بالكاف الصلاحيات في اتخاذ القرار، التي تراه مناسبًا. (طالع التفاصيل)

وقال الجريدي، خلال تصريحاته لراديو "موازييك": "نحن وجمهور الترجي متأكدون وعلى يقين تام أنه لن يتم إرجاع الميداليات أو الكأس، الميداليات في منازلنا ولن نرجعها".

وأضاف: "نحن الأبطال ولا شيء سيعود، التاس حسمت موقفها وفي انتظار قرار الاتحاد الأفريقي، قد يتم إصدار عقوبات، لكن لا أتوقع أن يتم سحب اللقب من الترجي".

رئيس الاتحاد المغربي يعد الوداد بإعادة لقاء الترجي ويطالبه باللقب

يذكر أنه مع انسحاب الوداد كان باب سويقة متقدمًا بهدف وحيد، ليضطر وقتها الاتحاد الأفريقي باعتباره بطلًا بعدما توقف المباراة لأكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن قرار الانسحاب.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.