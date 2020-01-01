أبطال إفريقيا - الترجي والرجاء يتأهلان لربع النهائي وشبيبة القبائل يودع

التعادل حسم الديربي المغاربي

خطف الترجي التونسي والرجاء المغربي بطاقتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عن المجموعة الأخيرة، بينما ودع شبيبة القبائل الجزائري المنافسات.

باب سويقة والأخضر تعادلا إيجابيًا بثنائية لكل منهما، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

فريق الدم والذهب تقدم أولًا بهدف عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 32، ومع مرور أربع دقائق من عمر الشوط الثاني، أدرك النسور التعادل بهدف فابريس نجاه.

وتقدم بدر بانون للرجاء محرزًا الهدف الثاني في الدقيقة 67، لكن الترجي أعاد اللقاء لنقطة التعادل قبل نهاية المباراة بتسع دقائق بهدف فادي بن شوق.

التعادل رفع رصيد الترجي إلى النقطة الـ11 متصدرًا جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الرجاء ثماني نقاط في الوصافة.

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في إطار مباريات الجولة نفسها والمجموعة ذاتها، خسر شبيبة القبائل - خارج أرضه - أمام فيتا كلوب الكونغولي برباعية مقابل هدف وحيد.

هدف الفريق الجزائري الوحيد جاء في الدقيقة 32 من الشوط الأول عن طريق رزقي حمرون.

بينما رباعية أصحاب الأرض فأُحرزت في الدقائق 24، 56، 68 و71 عن طريق دجوما شاباني "ضربة جزاء"، بانيك بانجالا، إرنست لوزولو سيتا وفيستون مايلي.

رغم الفوز إلا أن فيتا كلوب وشبيبة القبائل ودعا البطولة برصيد أربع نقاط لكل منهما، في المركزين الثالث والرابع بالمجموعة الرابعة.