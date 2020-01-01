التحقيق مع نجم مانشستر سيتي بسبب التجسس على صديقته السابقة

واقعة غريبة في إنجلترا

أوضحت تقارير إعلامية إنجليزية أن الشرطة تحدثت مع جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، بخصوص شكوى من قبل زوجته السابقة بالتجسس عليها.

ستونز انفصل عن ميلي سافاج في 2018 بعد كأس العالم، وترك المنزل الذي كانا يعيشان فيه معاً لها، وانتقل إلى شقة مع صديقته الجديدة.

وذكرت "ميرور" أن سافاج قدمت شكوى للشرطة بعد تلقيها رسالة نصية أن ستونز يراقب كاميرات المراقبة الموضوعة في المنزل عبر الإنترنت.

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وأفاد التقرير بأن الشرطة تحدثت مع اللاعب الشهر الماضي وتأكدت من عدم سوء نواياه، وسمحت لسافاج بكسر الحظر من أجل ترك المنزل والذهاب للعيش مع عائلتها.

وكشف مصدر للجريدة بأن الفتاة شعرت بالضعف والخوف من فكرة كونها تحت المراقبة من شريكها السابق، ولذا قامت بالاتصال بالشرطة.

وحاولت الجريدة التواصل مع المدافع الدولي الإنجليزي للحصول على تعليق بخصوص الواقعة، ولكن لم تتلق أي رد من طرفه حتى الآن.

وتراجع مستوى ستونز خلال الموسم الجاري، وأثرت الإصابات أيضاً على مسيرته، مما أبعده عن التشكيل الأساسي لمدربه بيب جوارديولا.