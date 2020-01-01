مانشستر سيتي يدرس تجديد عقد سيلفا

رغم إعلان رحيل اللاعب بنهاية الموسم

يدرس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إمكانية تجديد عقد دافيد سيلفا، لاعب الفريق، واستمراره على الأقل لموسم إضافي في قلعة "اتحاد".

سيلفا كان قد أعلن قراره بالرحيل عن السيتزنز بنهاية الموسم الجاري وبعد انتهاء عقده، وكان من المقرر إقامة مباراة وداعية له بحضور أساطير برشلونة تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا.

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ويحاول نادي فالنسيا استعادة اللاعب، بينما عرض عليه ديفيد بيكهام الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، بجانب تلقيه عروضًا سعودية.

ورغم كل ذلك، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أنّ مانشستر سيتي يخطط لمد عقد اللاعب لموسم إضافي وعدم التفريط فيه بنهاية الموسم الجاري.

ويبدو أنّ إدارة النادي الإنجليزي لا تضع الأمر أولوية، إذ ينصب تركيز الفريق على استكمال الموسم الجاري سواء في البريميرليج أو بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن ثم دراسة القرار مع اللاعب ووكيل أعماله.

مانشستر سيتي حقق لقب كأس الرابطة أمام أستون فيلا قبل شهر من توقف المسابقات في إنجلترا، كما ينافس على لقب كأس الاتحاد.

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي بينما تبقى آمال مانشستر سيتي في التشامبيونزليج كبيرة بعد الفوز على ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين لهدف على ملعب "سانتياجو برنابيو".