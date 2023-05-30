رغم التتويج بالدوري .. باريس سان جيرمان يؤجل احتفالاته والسبب إنساني!

باريس سان جيرمان يلغي تقليده السنوي

ألغى نادي باريس سان جيرمان حفل العشاء السنوي لمؤسسة النادي بسبب حالة حارسهم الإسباني سيرخيو ريكو.

ويرقد ريكو في العناية المركزة بمستشفى بإشبيلية بعد تعرضه لحادث هناك واصطدامه بحصان.

وبحسب بيان من المستشفى فإن الحارس الإسباني حالته ما زالت كما هي لكنه مخدر. لقراءة البيان وكلمات زوجته اضغط هنا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي وبعد يوم تعرض ريكو للحادث.

وفي بيان قال باريس عن حفل المؤسسة الذي كان مقررًا له اليوم الثلاثاء: "الوضع الحالي يتطلب كامل اهتمامنا ويلزمنا بإلغاء الحفل التقليدي. عائلة باريس الكبيرة في وضع درامي متأثرين بما حدث لسيرخيو ريكو وبحالة المقربين منه. نيابة عن كل الفريق نعبر عن دعمنا في هذا الوقت العصيب".

وكان كيليان مبابي نجم باريس قد ذكر زميله عند تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري مؤكدًا أن هناك أشياءً أهم من كرة القدم في تلك اللحظات.