"أردت أن أبقى في التاريخ".. إنجاز إبراهيموفيتش القياسي يزعج أسطورة ميلان

ماذا قال؟

أصاب النجاح الكبير للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان في الدوري الإيطالي، أسطورة النادي أليساندرو كوستاكورتا بـ "الانزعاج".

عاد إبراهيموفيتش إلى سان سيرو لفترة ثانية في عام 2020، وقدم مسيرة مميزة مع الفريق، لكن الإصابات أجبرته على تعليق حذائه في النهاية.

كان إبراهيموفيتش يبلغ من العمر 41 عامًا و5 أشهر و 15 يومًا عندما سجل ركلة جزاء لميلان ضد أودينيزي في مارس 2023.

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هذا الهدف جعله أكبر لاعب يسجل في الدوري الإيطالي الممتاز، متجاوزًا جهود كوستاكورتا، الذي سجل ركلة جزاء خاصة به في اليوم الأخير من موسم 2006-2007 عن عمر يناهز 41 عامًا و 15 يومًا.

وقال المدافع الشهير في تصريح لمجلة "FourFourTwo": "لقد أزعجني ذلك لأنني أردت أن أبقى في تاريخ ميلان وأخذ زلاتان ذلك مني".

وختم: "لعبت حتى سن 41 لأنني كنت محظوظًا لأنني لم أُصب أبدًا بإصابة خطيرة - لقد كسرت ركبتي مرة واحدة فقط. خلاف ذلك، كنت حريصًا جدًا على جسدي، وما أكلته وشربته، وكيف نمت. لم تكن هناك أسرار لا تصدق".