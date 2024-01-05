البريميرليج ينادي فيرمينو من جديد.. وميتروفيتش كلمة السر!

صدمة حزينة قد تحركه لمغادرة السعودية

SHAHID

دخل روبرتو فيرمينو، لاعب أهلي جدة السعودي، اهتمامات أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يلتقي مع رغبة النجم البرازيلي الذي لا يعيش أفضل أيامه مع "الراقي".

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وكشفت شبكة "Talk sport"، أن فولهام انضم إلى الأندية التي ترغب في التعاقد مع فيرمينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل إنقاذ الفريق الذي يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الـ13 في البريميرليج برصيد 24 نقطة.

فيرمينو قد يعود أيضًا إلى البريميرليج، من بوابة نوتنجهام فورست، الذي يهتم بالتعاقد معه في يناير، كما أن هناك بعض الأخبار انتشرت خلال الفترة الماضية عن أن شيفيلد يونايتد يُريد ضمه.

ورغم تصريحاته الأخيرة حول رغبته في البقاء داخل الأهلي، إلا أن فيرمينو يبدو غير منسجم مع الفريق، حيث تحول إلى بديل لصالح فراس البريكان، إذ اكتفى النجم البرازيلي بتسجيل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي، قبل الفشل في هز الشباك طوال 16 مباراة متتالية.

وسيكون انتقال فيرمينو إلى فولهام، بمثابة تعويض للفريق الإنجليزي عن خسارة خدمات ألكسندر ميتروفيتش، هداف الفريق السابق، الذي انتقل إلى الهلال الصيف الماضي ويعيش معه حالة تألق، حيث أحرز 17 هدفا في 17 مباراة لعبها بقميص الزعيم.

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يذكر أن فيرمينو يمر بوقت صعب أيضًا خارج الملعب، حيث توفي والده بشكل مأساوي بنوبة قلبية خلال عطلة عائلية في منتصف نوفمبر.

SHAHID