من عملاق البريميرليج.. ريال مدريد يدرس عرضًا بـ150 مليون يورو لبيع رودريجو

هل يرحل إلى الدوري الإنجليزي؟

يحظى رودريجو جويس نجم ريال مدريد، باهتمام كبير من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي تسعى التعاقد معه في الموسم المقبل.

وحسب "Fichajes.Net"، فإن النجم البرازيلي يتواجد على رأس أولويات العملاق الإنجليزي ليفربول، كما يسعى مانشستر سيتي لضمه بكل قوة.

وأوضحت أن إدارة السيتيزنز عرضت 150 مليون يورو على ريال مدريد، من أجل ضم رودريجو، بسبب الشكوك حول مستقبل مهاجم الفريق إرلينج هالاند (قد يرحل).

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وعانى صاحب الـ23 عامًا من أجل ضمان مكان أساسي في تشكيل ريال مدريد الموسم الماضي، لكنه يواجه صعوبات أكبر هذا الموسم، بعد تعاقد النادي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويملك رودريجو عقدًا مع ريال مدريد حتى صيف 2028، علمًا بأن النادي الملكي يدرس كل الاحتمالات بشأن مستقبل النجم البرازيلي، الذي سبق وصرّح بأن "أي شيء يمكن أن يحدث".