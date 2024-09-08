كريستيانو رونالدو يجبرنا على نسيان أحزان اليورو .. من دكة "إسكتلندا" يبدأ حلم الـ1000 هدف!

قاد البرتغال لفوز على إسكتلندا في الدقائق الأخيرة..

وبدأ كريستيانو رونالدو رحلة المئوية الأخيرة نحو الهدف رقم 1000، بعد هز شباك إسكتلندا في الدقائق الأخيرة، ليقود منتخب البرتغال لفوز قاتل بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

ورغم مفاجأة المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، للجميع قبل المباراة، بوضع رونالدو على مقاعد البدلاء، ومنحه فرصة المشاركة في الشوط الثاني، إلا أن كريستيانو لم يهدأ منذ دخوله، وصال وجال في منطقة الجزاء، وهدد مرمى آنجوس جون في أكثر من مناسبة، حتى حقق مراده بالتوقيع على هدفه رقم 901 في 1239 مباراة بمسيرته الكروية.

وواصل رونالدو الابتعاد برقمه القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الدولية في تاريخ منتخبات الرجال بكرة القدم، برصيد 132 هدف في 214 مباراة، ليقود منتخب بلاده إلى صدارة المجموعة في دوري الأمم.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL أبرز النقاط حول أداء كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وإسكتلندا، التي أقيمت على ملعب دا لوز في مدينة لشبونة..