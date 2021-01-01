البرتغال تهدد تنظيم إنجلترا لنهائيات أمم أوروبا

فوضى كبيرة تضرب الكرة الأوروبية

أفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن استضافة البلاد لمباريات في نهائيات أمم أوروبا الصيف المقبل مهددة بسبب البروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.

ويفترض أن تستضيف إنجلترا المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي"، بالإضافة لعدة مباريات في دور المجموعات والأدوار الإقصائية على نفس الملعب.

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وقالت "ديلي ميل" إن الأزمة تكمن في منتخب البرتغال بالتحديد إذا بلغ النهائي أو وجب لعبه أحد لقاءات الأدوار الإقصائية في إنجلترا.

وبحسب بروتوكول فيروس كورونا، لا يسمح بدخول المواطنين البرتغاليين لإنجلترا بسبب السلالة الجديدة في البلاد، ولا يستثنى الرياضيين بحسب القانون المفعل حالياً.

ويعمل الاتحاد الإنجليزي مع نظيره الأوروبي وحكومة بلاده في الوقت الراهن من أجل التوصل لحل للأزمة التي أوضحت الصحيفة بأنها قد تهدد إقامة المباراة النهائية في لندن.

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وتوقعت الجريدة أن يتم الوصول لحل نهائي بحلول أبريل المقبل، وأن الاتحاد الإنجليزي واثق من إقامة المباريات في البلاد بشكل طبيعي.

وعلى العكس، ذهبت صحيفة "تايمز" في الاتجاه المقابل وقالت إن خطط الحكومة في إعطاء المصل المضاد للفيروس وإمكانية تطعيم البالغين في البلاد جميعاً بحلول يوليو قد تجعلها تنظم البطولة كاملة.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي قد يتجه نحو فرضية تنظيم البطولة في دولة واحدة لتجنب الأزمات المتعلقة بالبروتوكول الصحي الخاص بكل بلد.

وتقع إنجلترا في المجموعة الرابعة مع تشيكيا، كرواتيا، وإسكتلندا وتلعب مبارياتها في "ويمبلي" الذي سيستضيف أيضاً مباراة في دور الستة عشر ومباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.