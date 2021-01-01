إبراهيموفيتش يعود للسويد في أمم أوروبا؟ المدير الفني للمنتخب يجيب

هل يعود زلاتان إبراهيموفيتش لمنتخب السويد من جديد في كأس أمم أوروبا؟

أكد المدرب ياني أندرسون المدير الفني لمنتخب السويد أن علاقته بالنجم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان قد تحسنت مؤخرًا بشكل واضح.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أندرسون، وتطرق خلالها للحديث حول مسألة عودة إبراهيموفيتش للملاعب الدولية من جديد.

وقال أندرسون: "لقد قابلت زلاتان إبراهيموفيتش وتحدثنا حول الأمر وأصبح كل شيء أكثر وضوحًا، لقد أخبرني إنه لم يدعوني بالعنصري أبدًا".

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وأضاف: "لو فتح زلاتان الباب لذلك فكان يجب أن نتحدث، وما قلناه سيبقى بيننا، ومهما حدث سيتم انتقادي".

وكشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب سيعود للفريق خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا العام.

أتى ذلك بحسب ما أوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، والتي أكدت أن حديث زلاتان مع المدير الفني أنهى الحرب الباردة بينه وبين الاتحاد المحلي.

جدير بالذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد انتقد الاتحاد السويدي عدة مرات، مؤكدًا أن أصوله أثرت على مسيرته مع السويد، قبل أن يعتزل اللعب الدولي.