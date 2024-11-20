"فخور بزملائي"

في تحدٍ واضح لصافرات الاستهجان التي أطلقتها الجماهير البرازيلية، أعرب نجم المنتخب رافينيا عن فخره بزملائه، عقب التعادل مع أوروجواي فجر اليوم الأربعاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب البرازيل تعادلًا محبطًا في عقر داره على ملعب فونتي نوفا، بنتيجة 1-1 أمام أوروجواي، حيث افتتح فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، التسجيل للضيوف في الدقيقة 55، لكن جيرسون لاعب فلامنجو تعادل في الدقيقة 62.

وخرجت الجماهير البرازيلية غير سعيدة من المباراة، حيث يحتل منتخب السيليساو المركز الخامس في جدول تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، بعد أن حقق 5 انتصارات فقط من 12 مباراة حتى الآن.

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وقال رافينيا، نجم برشلونة، في تصريح لقناة TNT Sports: "لقد لعبنا بشكل جيد حقًا. الحقيقة أنني فخور جدًا بالجميع. بناءً على ما قدمناه اليوم، سيكون من الصعب هزيمتنا".

وعندما سُئل عن صافرات الاستهجان من قبل جماهير البرازيل، علق: "الصافرات أطلقت بسبب النتيجة، بصراحة لقد لعبنا بشكل رائع (مثل الجحيم)".

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، يعود رافينيا لمواصلة موسمه الاسثنائي مع برشلونة، حيث ساهم في 22 هدفًا هذا الموسم، علمًا بأنه سيواجه سيلتا فيجو يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.