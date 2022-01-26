البرازيل توجه صدمة قوية لريال مدريد !

وجه جونينيو باوليستا لاعب أتلتيكو مدريد السابق ومنسق المنتخب البرازيلي الحالي، صدمة قوية لنادي ريال مدريد بخصوص نجومه البرازيليين.

ريال سبق أن طلب من البرازيل الإفراج عن نجوم الفريق الذين تم استدعائهم للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء الطلب في حالة فوز منتخب السيليساو بمباراته الأولى في التوقف الدولي، بسبب ضمان الفريق التأهل للمونديال، مع تعارض المباراة الثانية مع لقاء ريال في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

ماذا قال جونينيو عن أزمة ريال مدريد؟

النجم البرازيلي السابق كشف لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن موقف نجوم ريال وهم كاسيميرو، إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وقال جونينيو:"لن نفرج عن أي لاعب، يجب أن يظل اللاعبون معنا حتى نهاية فترة التوقف الدولي في 2 فبراير القادم ولسنا مستعدين للتخلي عنهم".

وأضاف:"تلقينا طلبات من أندية أخرى، ولكن لدينا أيام قليلة جدًا مع اللاعبين في الموسم، وعلينا الاستفادة من ذلك بأقصى صورة ممكنة لكي نستفيد من بدء الاستعدادات لكأس العالم هذا العام".

وتابع:"لدينا علاقة جيدة جدًا مع الأندية ونتحدث دائمًا بشكل ودي، تيتي شرح الوضع لكارلو أنشيلوتي، القيام بأي استثناء لم يحدث مطلقًا سوى مرة واحدة بسبب وباء كورونا".

وأما عن رد فعل ريال مدريد:"الرد كان بنبرة جيدة وتفهموا وضعنا للتحضير لكأس العالم، وأعتقد أنهم لم يواجهوا أي مشاكل".

كيف تحدث عن تألق فينيسيوس؟

وتطرق جونينيو إلى مستوى فينيسيوس جونيور حاليًا مع ريال مدريد قائلًا:"يتحسن في كل مباراة معنا وريال مدريد كذلك ويلعب بشكل جيد منذ فترة طويلة".

تواجده مع نيمار:"يمكنهما اللعب معًا بنفس الفريق، فينيسيوس أظهر كفاءته في ريال مدريد ويقوم بذلك أيضًا في المنتخب، مثل كوتينيو وباكيتا، يمكنهما اللعب معًا أيضًا".

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