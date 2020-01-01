البرازيل تستعد لمواجهة مصر بالفوز بثلاثية على كوريا الجنوبية

المنتخب البرازيلي حقق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

حقق المنتخب البرازيلي الأولمبي، الفوز على نظيره الكوري الجنوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد السلام، مساء اليوم السبت.

وتقام دورة ودية دولية تضم منتخبي كوريا الجنوبية والبرازيل بجانب المنتخب المصري، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في اليابان عام 2021.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية بالهدف الأول عن طريق اللاعب دونج جيونج في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، ليتعادل ماتيوس كوريا لاعب المنتخب البرازيلي بهدف في الدقيقة 42.

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وتمكن منتخب كوريا الجنوبية من تسجيل هدف التقدم، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه، بداعي وجود خطأ لصالح منتخب البرازيل، وذلك قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

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وأضاف رودريجو لاعب ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 60، وذلك عن طريق تسديدة من ديفيد نيريس توسيبة، ليتصدى لها الحارس، ويقابلها رودريجو في المرمى.

واستطاع رينير أن يسجل الهدف الثالث لمنتخب البرازيلي في الدقيقة 72، بعدما استقبل كرة بينية رائعة من رودريجو داخل منطقة الجزاء، ليسددها في المرمى.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي يوم 17 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لأولمبياد طوكيو 2021.