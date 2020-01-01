مفاجأة في قائمة برشلونة .. إصابة دي يونج وعودة ألبا

دي يونج وروبيرتو تعرضا للإصابة

أعلن كيكي سيتيين، المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية مساء غد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

القائمة شهدت غياب فرينكي دي يونج للإصابة وكذلك سيرجي روبيرتو بجانب صامويل أومتيتي للإيقاف.

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برشلونة أعلن في بيان رسمي إصابة دي يونج بالتواء في السمانة وروبيرتو بكسر في الضلع وغيابهما عن الفريق.

🚨 INJURY NEWS | @DeJongFrenkie21 is out with a calf strain and @SergiRoberto10 is out with a rib fracture.



COMPLETE SQUAD REPORT: https://t.co/OBXqaXFvRq pic.twitter.com/NdQM7T7Flz — FC (@FCBarcelona) June 18, 2020

وضم سيتيين 8 لاعبين من الشباب في القائمة وهم أنسو فاتي وريكي بويج وإنياكي بينيا وكولادو ورونالد آراخو وسافيرو وتشومي ومونشو.

ولم يغب دي يونج عن أي مشاركة في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري سوى لقاء ليجانيس يوم الثلاثاء الماضي والذي انتهى بفوز برشلونة بثنائية نظيفة.

النادي الكتالوني يحاول الابتعاد بكل الطرق الممكنة بالصدارة، إذ يحتاج لكل نقطة من التسع مباريات المقبلة لأجل تحقيق اللقب، إذ يصل الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى خمس نقاط مع لقاء متبقي للأخير.

برشلونة سيواجه عددًا من المباريات الصعبة خلال الفترة المقبلة باللعب ضد إشبيلية ثم أتلتيك بيلباو وسيلتا فيجو وبعدها أتلتيكو مدريد ثم فياريال من بينها 3 مباريات خارج ملعبه.

ويعوّل النادي الكتالوني على فالنسيا لأجل إيقاف الزحف الملكي في اللقاء الذي يجمع بينه وبين ريال مدريد مساء اليوم، الخميس.