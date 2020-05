بايرن ميونخ وفورتونا دوسلدورف: مباشر لحظة بلحظة

بايرن ميونخ 5 × 0 فورتونا دوسلدورف

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

61' ضغط من دوسلدورف على بايرن ميونخ ينتهي بتسديدة من تومي تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

59' زيمرمان انطلق بالكرة في اليمين ثم أرسل عرضية وصلت لهوفمان الوحيد تمامًا، فقابل الكرة برأسية عبرت إى خارج الملعب من أعلى العارضة.

59' فرصة الهدف الأول لدوسلدورف تضيع.

58' البطاقة الصفراء الثانية في المباراة يتحصل عليها بافارد بعد تدخل قوي على تومي.

55' تسديدة قوية من بافارد يطير لها كاستينماير ويبعد الكرة من على يساره.

54' المباراة تتحول لحصة تدريبية لبايرن ميونخ، حيث يتبادل لاعبوه التمريرات وسط تراجع تام لفورتونا دوسلدورف واستسلام كبير.

52' دافيز افتك كرة كرة من شتوجير أمام منطقة الجزاء ثم توغل بها في المنطقة وأرسل تسديدة بيمناه عبرت للشباك.

52' الخااااااااااااااامس لبايرن ميونخ عن طريق دافيز.

50' كومان أرسل كرة ساقطة من على قوس المنطقة لجنابري الذي أرسل عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء، قابلها ليفاندوفسكي بتسديدة بكعبه عبرت لشباك كاستينماير.

50' جوووووووووووول رابع لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

49' كومان يمرر كرة في اليسار لدافيز الذي يرسل عرضية أرضية ضعيفة تصل سهلة للحارس.

48' دافيز ينطلق بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها كوستينماير.

46' بداية اليوط الثاني..

45' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول دون أي دقيقة كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

43' ألابا مرر كرة أمامية تركها ليفاندوفسكي من العبور من بين قدميه لينفرد كيميش بحارس المرمى في يمين منطقة الجزاء، لكنه لا يسدد بل يمرر الكرة بكعبه لمولر المتواجد خلفه، فيمرر مولر بدوره الكرة لليفاندوفسكي الذي يرسلها في المرمى الخالي.

43' جووووووووووووول لبايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي.

42' جنابري يضم بالكرة في اليسار قم يمررها لكيميش القادم من الخلف، فيرسل تسديدة أرضية يعترضها الدفاع.

41' كرة ساقطة من ألابا إلى عمق منطقة الجزاء، تخرج من أمام جنابري إلى ضربة مرمى.

39' كومان يرسل عرضية من اليمين تصل لجنابري في يسار المنطقة، فيراوغ ويدخل المنطقة يم يمرر الكرة للعمق، لكن سهلة في يد كاستينماير.

38' تصويبة قوية من جنابري تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

37' تمريرات بافارية في مناطق دوسلدورف المتراجع.

35' عرضية ارضية من اليمين عن طريق كومان، تعبر من أمام جنابري وتجد الكرة يد كاستينماير.

34' بايرن ميونخ يستفيق سريعًا ويبدأ الخروج من مناطقه.

33' عرضية من اليسار عن طريق تومي تصل لكارامان الذي يروض الكرة في العمق ثم يرسل تسديدة يبعدها ألابا قبل أن تصل لنوير.

31' صحوة لفورتونا دوسلدورف يئدها عناصر البايرن سريعًا.

👀 @BenPavard28 has the ball in the back of the net again and this one is his to keep ⚽✅



(29') #FCBF95 2-0 pic.twitter.com/48oHM5CLaY