"الباب ليس مغلقًا".. بايرن ميونخ يوجه رسالة لريال مدريد بشأن ألفونسو ديفيز!

تصريح واضح من مدير النادي البافاري..

تتواصل التكهنات بشأن مصير ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، ويحظى باهتمام ريال مدريد.

وانضم ألفونسو ديفيز (23 عاما) إلى بايرن ميونيخ في 2019 قادما من فانكوفر وايتكابس مقابل 15 مليون يورو، وسرعان ما شغل مركزًا أساسيًا في الرواق الأيسر، علمًا بأنه خاض 39 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الظهير الألماني طلب نحو 20 مليون يورو سنويًا، من أجل تجديد عقده، وهو مبلغ لا يريد البايرن دفعه، لذا يتوقع أن ينتقل مجانًا إلى ريال مدريد في نهاية الموسم".

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وأثار كريستوف فروند، مدير نادي بايرن ميونخ، الشكوك حول مصير ديفيز، قائلًا: "جرت محادثات لكنها لم تسفر عن اتفاق بعد، الباب بالتأكيد ليس مغلقًا، سنرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة".

ويستهدف ريال مدريد التعاقد مع ديفيز بكل تأكيد، بفضل قدراته الفنية الكبيرة، لكنه ليس مستعدًا لدفع 60 مليون يورو التي يطلبها بايرن، بينما قد ينضم مجانًا في غضون عام.