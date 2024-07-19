"مهدد بالإيقاف مدى الحياة" .. النصر يجتمع مع نجم الدوري الإنجليزي وهذا مصير الصفقة!

تطورات ميركاتو نادي النصر..

لا يزال نادي النصر السعودي، مُصرًا على التعاقد مع إحدى الصفقات المهمة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر حسم صفقة وحيدة فقط - حتى الآن -، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بالتعاقد مع الحارس الدولي البرازيلي بينتو، قادمًا من صفوف الفريق المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون دولار تقريبًا.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، عن "اجتماع" بين مسؤولي النصر والنجم البرازيلي لوكاس باكيتا، متوسط ميدان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال الساعات الماضية؛ لبحث ضم اللاعب في الصيف الحالي.

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جاليتي أعلن عن صعوبات تواجه النصر لحسم الصفقة؛ حيث هُناك "فوارق مالية كبيرة" بين ما عرضه النادي، وما يطلبه اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 سنة.

وأكد الإعلامي الرياضي على أن فرص "انتقال" النجم البرازيلي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف العام الحالي؛ أصبحت ضئيلة للغاية.

اهتمام النصر بباكيتا، بدأ منذ فترة طويلة من الصيف الحالي؛ قبل دخول نادي فلامنجو البرازيلي في الصفقة، بالإضافة إلى العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، الذي كان يريد التعاقد مع اللاعب، قبل تصاعد قضية المراهنات.

جدير بالذكر أن لوكاس باكيتا متهم في قضية احتيال كبيرة متعلقة بـ"المراهنات"؛ ما دفع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمطالبة بـ"إيقافه مدى الحياة"، في انتظار القرار النهائي.