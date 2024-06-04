"إيقاف مدى الحياة".. الاتحاد الإنجليزي يطلب إنهاء مسيرة نجم البريميرليج!

بسبب قضية المراهنات!

كشف تقرير صحفي إنجليزي أن البرازيلي لوكاس باكيتا، لاعب وست هام، مهدد بالإيقاف مدى الحياة، بسبب تورطه في عملية احتيال ومراهنة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي يريد حظر لوكاس باكيتا مدى الحياة، حيث تم الكشف عن تفاصيل غير عادية عن عملية احتيال المراهنة المزعومة".

ويتهم باكيتا بتعمد الحصول على بطاقات صفراء في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي ضد ليستر سيتي وأستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث؛ من أجل أن يكسب أصدقاءه (من مسقط رأسه) المال.

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ووضع نحو 60 شخصًا رهانات بحصول باكيتا على بطاقات صفراء، حيث تتراوح الرهانات بين 7 و400 جنيه إسترليني، ما يؤدي إلى مكاسب مجمعة قدرها 100 ألف إسترليني.

ويرى ممثلو الادعاء في الاتحاد الإنجليزي، أن المخالفات المزعومة التي ارتكبها باكيتا (26 عامًا) خطيرة، علمًا بأن لائحة الاتهام تتضمن توصية بإيقافه مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

وتسببت الاتهامات في إلغاء انتقال باكيتا بقيمة 80 مليون إسترليني إلى مانشستر سيتي، بعدما بدأ الاتحاد الإنجليزي تحقيقه في الصيف الماضي.