"الإدارة بين خيارين".. عرض إنجليزي مفاجئ لخطف لاعب وسط برشلونة

هذا موقف نجم الفريق!

تلقى برشلونة عرضًا للحصول على خدمات نجم الفريق فرينكي دي يونج، من قبل نادي توتنهام الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر برنامج "Jijantes" الإسباني، أن النادي اللندني على استعداد لتقديم مبلغ 60 مليون يورو لبرشلونة، بما في ذلك المتغيرات، مع عقد مدته 4 سنوات للاعب الهولندي.

ويعد دي يونج أحد القادة الأربعة لبرشلونة، لديه عقد حتى عام 2026، وهو اللاعب الأعلى أجرا في الفريق بسبب تأجيلات الوباء المتفق عليها مع الرئيس آنذاك جوسيب بارتوميو، والتي تتجاوز 30 مليون يورو.

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ولا يتطلع برشلونة في الوقت الحالي للسماح لدي يونج بالرحيل، حيث تسعى الإدارة لتقديم عرض تجديد له بشرط واحد، وهو "تكييف راتبه مع الواقع الاقتصادي الجديد للنادي".

كما أن الرحيل بسعر جيد خيار غير مستبعد، حيث سيسمح للنادي بالتخلص من راتبه والذهاب إلى السوق بظروف أفضل في اللعب المالي النظيف.

وفيما يتعلق بموقف اللاعب، فقد صرح الصحفي المقرب من حاشية دي يونج لويس كانوت، بأن اللاعب أصيب بخيبة أمل من الواقع الحالي لبرشلونة وسيكون على استعداد لتغيير المشهد طالما أنه يمكن أن يوقع لنادي لديه تطلعات للفوز بدوري أبطال أوروبا.