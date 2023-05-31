الأهلي يضرب بـ4 مفاجآت جديدة .. "من رياض محرز وتمبكتي إلى خطف صفقة الاتحاد"

تطورات ساخنة داخل النادي الأهلي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2023-2024

لا تمر ساعة واحدة إلا وتخرج مفاجأة جديدة عن النادي الأهلي، وذلك منذ ضمان عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي توّج بلقب دوري يلو للدرجة الأولى للموسم الرياضي الحالي 2022-2023؛ ليضمن العودة إلى "المحترفين" رسميًا، بعد عام واحد فقط من هبوطه التاريخي.

وكشف الإعلامي الرياضي وليد العطاوي، والذي يشغل أيضًا منصب المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي عفيف، عن 3 مفاجآت كبرى في الأهلي؛ على رأسها بقاء وليد معاذ، رئيسًا لمجلس إدارة الراقي، لمدة موسم رياضي آخر.

وكتب العطاوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استمرار الأستاذ وليد معاذ موسمًا آخر.. ولن يكون هناك انتخابات في النادي الأهلي".

وعن تعاقدات الأهلي الصيفية.. ألمح الإعلامي الرياضي، إلى نجاح إدارة معاذ، في خطف إسلام هوساوي، ظهير أيسر نادي الوحدة، قبل انتقاله إلى الغريم الاتحاد.

ونفى وليد العطاوي، وجود أي تحرك من قلعة الراقي؛ للتعاقد مع حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، في الصيف الحالي.

وأخيرًا.. تحدث العطاوي عن الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بخصوص النجم الجزائري الكبير رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي؛ قائلًا: "غير صحيح عرض اللاعب نفسه على الأهلي.. من قام بعرضه على النادي هو وكيل أعماله"، مؤكدًا على أن موافقة اللاعب على ارتداء قميص الراقي، متوقفة على تقديم أكبر عرض مالي في تاريخه.

جدير بالذكر أن الأهلي، حسم التعاقد رسميًا مع متوسط ميدان نادي الهلال عبدالله عطيف، وثنائي التعاون سمحيان النابت وفهد الرشيدي، مع اقترابه من ضم مهاجم الفتح فراس البريكان.