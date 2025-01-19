مسؤول سابق في الأهلي: أغلقوا النادي بوجه الجميع ورحيل صندوق الاستثمارات رفقة جورلي وكونجيرتون مطلبي!

الأهلي على صفيح ساخن..

انفجر خالد أبو راشد؛ عضو ذهبي وأمين المكتب التنفيذي بالأهلي سابقًا، في وجه مسؤولي قلعة الكؤوس من صندوق الاستثمارات العامة، بعد البيان الداعم للإدارة "المؤسسة الربحية" برئاسة لي كونجيرتون والمدير الرياضي رون جورلي.

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الأهلي أصدر أمس السبت، بيانًا رسميًا، أعلن خلاله دعم المدير الفني الألماني ماتياس يايسله لاستكمال مهمته مع الفريق بعد الأنباء التي زعمت التخطيط لرحيله، مع توجيه الشكر لكونجيرتون وجورلي على جهودهما في النادي.

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هذا البيان كما استفز أبو راشد، ليخرج عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مطالبًا الجميع بالرحيل، مشددًا على أن النادي طاله الفشل في الرياضة، والتجارة والاجتماعيات وفي كافة الملفات.

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وقال المسؤول الأهلاوي السابق: "بيان الشركة الأهلاوية يشكر ويقدر جهود السيد رون جورلي ولي كونجيرتون .. فليت مسؤولي الأهلي المعينين من صندوق الاستثمارات يوضحوا لنا ما هي جهود هذا الثنائي التي تستحق الشكر!، إن تحدثنا عن جانب التعاقدات فتعاقدوا مع إيفان توني الذي لم يكن يلعب لعدة أشهر قبل القدوم للأهلي ومع أليكساندر الذي يعاني من إصابة مزمنة، رغم طوال انتظارنا للصفقات، وفي نفس الوقت استغنوا عن هيثم عسيري وآلان سانت ماكسيمين!، وفي الشتاء الحالي كنا ننتظر الصفقات فخرجوا علينا ببيان استمرار ماتياس يايسله (مدرب الفريق)!".

وأضاف: "حاليًا هناك فشل كامل في كرة القدم وفشل كامل في الألعاب المختلفة، وحتى في الجانب الاجتماعي؛ الاتحاد على سبيل المثال احتفل بالمئوية وبرؤسائه السابقين، وهذا دور مهم في تواصل الجماهير مع رجالات النادي، أما الأهلي فمغلق تقريبًا؛ ممنوع الدخول إلا لموظفي النادي أي كأنه شركة خاصة، وبالانتقال للجانب التجاري فالأمر نفسه؛ لم نشاهد أي عقود رعاية، وفي الأخير يصدروا لنا بيانًا يقدروا به جهود جورلي وكونجيرتون!".

أبو راشد اختتم: "أوجه خطابي لمجلس إدارة الصندوق (إذا كنتم راضين عن عمل جورلي وكونجيرتون وتشكرونهما .. فمع احترامي للجميع؛ أنا عن نفسي أطالب برحيلهم إدارة الصندوق رفقة الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي)، نحن وصلنا لمرحلة ألا نقارن تعاقداتنا بتعاقدات الهلال والاتحاد والنصر، لم نتعاقد مع لاعبين مناسبين وفي المقابل نفرط في لاعبينا، بيانهم مُستفز!".

يذكر أن الأهلي ودع الموسم الجاري بطولتي كأس السوبر السعودي (نصف النهائي)، كأس خادم الحرمين الشريفين (الدور الأول)، ويبتعد عن صدارة جدول ترتيب دوري روشن بفارق 14 نقطة، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 جولة، فيما لا يزال منافسًا على لقب بطولة النخبة الآسيوية متأهلًا لدور الـ16.