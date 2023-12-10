"جمهور الأهلي سيجد ما يسره" .. خالد العيسى يحسم جدل رحيل ماتياس يايسله بتصريح رسمي

هل ترفع إدارة الأهلي الكارت الأحمر في وجه المدرب ماتياس يايسله؟

SHAHID

ثورة غضب هائلة تسيطر على جماهير الأهلي السعودي تجاه لاعبي الفريق ومدربهم الألماني ماتياس يايسله عقب التعادل أمس السبت، أمام الرائد، وهو ما فتح الباب مجددًا للمطالبة برحيل الأخير، ليخرج خالد العيسى؛ رئيس النادي، لحسم جدل هذا الموضوع نهائيًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الراقي تعادل سلبيًا أمام الرائد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن، ليرتفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا عن الهلال؛ صاحب الصدارة، بـ13 نقطة.

وعقب المباراة، خرج رئيس قلعة الكؤوس للرد على مصير يايسله، فأجاب عبر برنامج "برا الـ18": "المدرب مستمر إن شاء الله، واللاعبون الموجودون مستمرون، وإن كانت الأمور الفنية لا مجال لمناقشتها حاليًا، لكن أعد الجمهور أنه سيجد ما يسره إن شاء الله، وبإذن الله نسير من أحسن لأحسن، أتمنى فقط الحصول على حقنا العادل داخل الملعب".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبسؤاله عن موقفه من مقترح تدوير اللاعبين الذين لم يظهروا بشكل جيد بين الأندية، أوضح رئيس الأهلي أن الملف مطروح بين أعضاء مجلس إدارته للمناقشة، لاتخاذ قرار نهائي به قريبًا، وإن كان لم يمانع بقوله: "لمَ لا؟! إن كان مفيدًا للأندية".

واختتم العيسى تصريحاته قائلًا عن مستوى اللاعبين: "علاقتنا بالأهلي ليست علاقة (خذ وهات)، نحن ندعمه كمشجعين في كل ميادينه، ولا ننتظر أي مقابل، وهذا ما تعودت عليه الجماهير، أما عن المستويات فتباينها أمر وارد لظروف كثيرة، لا أحب الحديث عنها حاليًا، لكن الأخطاء التحكيمية لا تناسب المشروع الرياضي، كافة البرامج تناقش ضربات جزاء الأهلي غير المحتسبة رغم أن هناك أندية أخرى تحصل على جزائيات مشكوك بها والجميع يتفق على الشك بها".

SHAHID