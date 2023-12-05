ميركاتو شتوي تاريخي منتظر .. 13 نادٍ سعودي يتفقون مع برنامج الاستقطابات على "تدوير" نجوم العالم

الأمر حظي بتأييد من 13 نادٍ بعد اقتراح الشباب له..

SHAHID

تظن أن السعودية قدمت أقصى ما لديها في الميركاتو الصيفي الماضي؟ مخطئ إذا فعلت، فلا يزال في جعبتها الكثير، حتى ليس على المستوى الخارجي والمفاوضات لاستقطاب نجوم من الخارج، إنما تطوير عملية الانتقالات داخليًا كذلك ستأخذ دورها في هذه الثورة.

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أقل من شهر يفصلنا عن انطلاق الميركاتو الشتوي المقبل؛ حيث شهر يناير، ويسعى كل نادٍ لسد الثغرة التي وقف عليها خلال ما مر من الموسم، لكن ولأن الصفقات الشتوية دائمًا ما تكون محدود، تم التقدم بمقترح للجنة الاستقطابات للتغلب على ذلك..

وفقًا لبرنامج "برا الـ18" فإن نادي الشباب قدم مقترحًا للجنة الاستقطابات يهدف لتدوير اللاعبين الذين تم التعاقد معهم ولم ينجحوا مع أنديتهم، كي يحصلوا على فرصة في نادٍ جديد، ربما يكتب لهم النجاح به، بجانب رفع جودة المنافسة وتحقيق أكبر الاستفادة من النجوم.

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وأوضح عبد العزيز الجوهر؛ مقدم البرنامج، أن مقترح الشباب حظى بتأييد 13 ناديًا بشكل شفهي، وقوبل بموافقة شفهية كذلك من برنامج الاستقطابات.

يذكر أن برنامج الاستقطابات تم استحداثه في الصيف الماضي بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بهدف تنظيم عملية المفاوضات مع النجوم العالميين ومنع المزايدات المالية بين الأندية وبعضها.

SHAHID