"الأموال لا تهمنا!" .. وكيل محمد أبو جبل يفاجئ الجماهير بعد التسوية مع النصر

هل ضعف موقف النصر هو ما أدى للتسوية مع محمد أبو جبل؟ وكيل الحارس المصري يجيب

خرج مصطفى أبو جبل؛ وكيل الحارس المصري محمد أبو جبل وشقيقه، للحديث عن القرار المفاجئ بتسوية أزمة موكله مع نادي النصر السعودي دون أي مقدمات، رغم أن الطرفين توعدا بعضهما البعض من قبل واحتكما للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بالأمس، أعلن نواف المهدي؛ ممثل أبو جبل في السعودية، الوصول لتسوية مع النصر، أنهت معها القضية بين الطرفين، دون الكشف عن أي تفاصيل، احترامًا لخصوصية الحارس والتزامًا بالقانون.

لكن بعض التقارير تحدثت عن حصول جاباسكي على نسبة أقل من 50% من قيمة عقده بالكامل ومن ثم وافق على التسوية، لكن مصطفى أبو جبل، خلال تصريحاته لـ"الميدان الرياضي" أوضح بسؤاله عن سبب التسوية وما إذا كانت لضعف موقف العالمي أم لحصوله على مستحقاته كاملة؟، قائلًا: "الأمور المالية ليست مهمة، الأهم بالنسبة لنا هو أن القضية انتهت بالتراضي وتوصل الطرفان لتسوية".

وأضاف: "موقفنا في القضية كان قويًا من البداية وإلا ما كنا رفعنا القضية للفيفا وعرضنا اسم أبو جبل للمساءلة القانونية حال خسارة القضية".

واختتم بالتعليق عن إمكانية موافقته على عرض جديد من النصر مستقبلًا أو من الدوري السعودي بشكل عام: "إن شاء لله نتمنى أن نرى أبو جبل في الدوري السعودي".

جدير بالذكر أن النصر كان قد وقع مع جاباسكي في مارس 2022 بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع الزمالك، لكنه فسخ العقد في الصيف بشكل مفاجئ، وتعاقد مع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، بداعي إمداد الحارس للنادي بمعلومات مغلوطة حول موعد نهاية عقده مع الفارس الأبيض.