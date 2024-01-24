"الأمر أخطر بكثير من مجرد شكوى".. عقوبة منتظرة على لابورتا بعد تصريحاته النارية

هل تلجأ إدارة النزاهة إلى المدعي العام؟

أثار هجوم جوان لابورتا، رئيس برشلونة، على أداء التحكيم في مباراة ريال مدريد وألميريا، حالة من الجدل في الوسط الرياضي الإسباني.

واتهم لابورتا الريال بالضغط على الحكام والاستفادة من أخطائهم بشكل واضح هذا الموسم، لافتا إلى أن "ما حدث عار، ولذلك تقدم بشكوى رسمية للاتحاد الإسباني".

وذكرت شبكة "كادينا سير" الإسبانية، أن إدارة النزاهة بالاتحاد الإسباني تدرس تقديم شكوى ضد لابورتا إلى لجنة المنافسة بشأن تصريحاته حول التحكيم.

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وأضافت: "الأمر قد يصل إلى تقديم شكوى ضد لابورتا في مكتب المدعي العام، لأنه يشكك في شفافية المسابقة".

ونقلت عن محامين تمت استشارتهم: "الأمر أخطر بكثير من الشكاوى المعتادة التي تقدمها النزاهة إلى لجنة المنافسة".

وكان لابورتا، قد صرح لموندو ديبورتيفو: "نشهد مواقف تقلقنا كثيرًا، وإذا واصلنا هكذا، فسيكون من الصعب جدًا علينا تحقيق أهدافنا، لا يمكنك غش المنافسة بقرارات مثل التي اتخذت يوم الأحد الماضي في البرنابيو".