الأفضل في 2023.. هالاند يكتسح مبابي وميسي ونجم ريال مدريد!

الاتحاد الدولي ينصف نجم مانشستر سيتي..

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، اليوم الثلاثاء، اختيار المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وقاد هالاند كتيبة السيتي للتتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، وكأس إنجلترا.

وحصل القطار النرويجي على 209 نقاط، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (105) وليونيل ميسي (85)، علمًا بأن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد حصد المركز الخامس (34).

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وبفضل النجاح الكبير لمانشستر سيتي في 2023، جاء 3 من زملاء هالاند في قائمة أفضل 10 لاعبين، وهم "رودري (4) وكيفين دي بروينه (6) وبرناردو سيلفا (8)".