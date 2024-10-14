"إنه الأسوأ في هذا الأمر".. وثائقي إنريكي يفضح نقطة ضعف أراوخو!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

سلّط الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، في سلسلته الوثائقية الخاصة به "ليس لديك فكرة"، الضوء على مشكلات الأوروجوائي رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

واستعرض الوثائقي الذي يعرض على "موفيستار+" كلمات المدرب الإسباني قبل مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال إنريكي للاعبيه في غرفة خلع الملابس: "(رونالد) أراوخو مدافع كبير، لكنه أكثر لاعب لديه مشاكل مع الكرة، لذلك إذا كانت الكرة بحوزته يجب أن نغلق زوايا التمرير إلى زملائه ونضغط عليه".

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وقاد المدرب الإسباني سان جيرمان للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فريقه السابق برشلونة، بعد الفوز (4-1) في إسبانيا، معوضًا خسارته ذهابًا في حديقة الأمراء (3-2).

وفي موقعة الإياب، وبينما كان برشلونة في طريقه إلى التأهل (1-0)، تعرض أراوخو للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 29، ليحرز الفريق الفرنسي رباعية تمنحه التأهل إلى نصف النهائي، الذي خسره أمام بوروسيا دورتموند في نهاية المطاف.