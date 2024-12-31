"الآن يأتي الأفضل".. مورينيو: نادم لعدم الاستماع لكلمات بيريز قبل الرحيل عن ريال مدريد!

"كرة القدم هي مملكة السطحية"

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن ندمه لقرار الرحيل عن ريال مديد والعودة إلى تشيلسي في صيف 2013.

وقاد مورينيو ريال مدريد لمدة 3 مواسم، حقق خلالها 3 ألقاب هي "الدوري والكأس وكأس السوبر"، لكنه نجح في إنهاء هيمنة برشلونة بقيادة المدرب بيب جوارديولا.

وقال مورينيو، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": "إذا تحدثنا عن المباريات، فأنا نادم على الكثير منها، لأنه عندما نخسر نفكر دائمًا أنه كان بإمكاننا فعلها بطريقة أخرى".

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وأضاف: "إذا تحدثنا عن الخيارات المهنية، فإن رفض اقتراح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، والذي قال لي: "مورينيو، لا ترحل الآن، لقد فعلتَ بالفعل الأمر الصعب والآن يأتي الأفضل".

وواصل: "كنت أعرف أن الأمر سيكون كذلك، لكن بعد 3 سنوات في إسبانيا، مع صعوبات كبيرة، أردتُ العودة إلى تشيلسي".

وتطرق إلى واقعة ندم أخرى: "بعد نهائي بودابست (فاز روما على فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي عام 2022) كان يجب أن أرحل، لكنني لم أفعل وارتكبت خطأ".

وختم: "الخبراء في وسائل التواصل الاجتماعي والأشخاص الذين لديهم سلطة اتخاذ القرار، يعرفون عن كرة القدم بقدر ما أعرف عن فيزياء الذرة، كرة القدم هي مملكة السطحية".