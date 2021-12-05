"الأهلي يمتلك حظوظًا للتأهل إلى نهائي المونديال أكثر من الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، أن حظوظ النادي الأهلي المصري في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، أكبر من الهلال، وذلك في ظل وجود عقبة كبيرة في طريق الفريق السعودي بمواجهة تشيلسي الإنجليزي.

قرعة كأس العالم للأندية أوقعت الأهلي في مواجهة مع مونتيري المكسيكي في دور الربع نهائي، والفائز من تلك المواجهة سيلعب أمام بالميراس البرازيلي، بينما سيلعب الهلال أمام الفائز من لقاء الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي، والفائز سيلعب أمام تشيلسي الإنجليزي بنصف النهائي.

الشمراني قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية: "بالتأكيد الهلال منافس قوي على بطولة الدوري السعودي، فهو ينافس الشباب والاتحاد والنصر، لأنهم الأكثر جاهزية للتنافس، ولكن على الصعيد الفني فإن الشباب حظوظه أكبر من الاتحاد والهلال".

الإعلامي الرياضي تحدث عن كأس العالم للأندية، حيث قال: "على مستوى بطولة كأس العالم للأندية، فإن الهلال تنتظره مباراة مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، ثم سيلعب أمام تشيلسي الإنجليزي".

وتابع: "عندما نقول أن الهلال سيواجه تشيلسي فإن الأمر محسوم، ومطلوب من الفريق السعودي الاستمتاع فقط بالمباراة، ويكتب في التاريخ بأنه واجه هذا الفريق الكبير".

أحمد الشمراني أردف: "هناك رقمين سجلهما العين الإماراتي والرجاء المغربي كوصيف بطولة كأس العالم للأندية، والثنائي شاركا في البطولة بصفتهما مستضيفي البطولة".

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واختتم الشمراني تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الأهلي المصري حظوظه في الوصول للنهائي ستكون أكبر من الهلال، ولكن بالنسبة للأخير فإن عقبة تشيلسي ستكون كبيرة، والواقع يؤكد على أنه لن يتجاوز المركز الثالث إذا وفق في البطولة".

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022، في العاصمة الإماراتي أبو ظبي.