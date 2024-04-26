دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0مجم 3 - 0
ن م
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Mohamed Abdelmonem 68'Wessam Abou Ali 83'Akram Tawfik 90' + 12'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

الأهلي v تي بي مازيمبيالنتائج والإحصائيات,