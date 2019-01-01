رامون دياز وكاريلي أخر خيارات إدارة الأهلي السعودي

إدارة الأهلي تواصلت الإدارة مع دياز

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي الاهلي مازالت في حالة حيرة بخصوص المدير الفني الجديد للفريق.

أخر التقارير أشارت إلى أن إدارة الأهلي فتحت باب التواصل مع الثنائي رامون دياز وفابيو كاريلي لبحث إمكانية استقطاب أحدهما لتدريب الفريق.

صحيفة الرياضية بحسب مصادرها أكدت أن إدارة الأهلي تواصلت الإدارة مع دياز عن طريق أحد وكلاء التعاقدات المحليين، ولم يُحدد موقفه.

وعلى الجانب الأخر، طلب البرازيلي كاريلي مهلة للرد بعد مباراة فريقه التي خسرها أمس وأبلغهم باحتمالية إقالته في حال خسارة فريقه.

وكان كاريلي الخيار الأول لإدارة الأهلي إلا أن المدير الفني السابق لنادي الوحدة أعتذر بسبب ارتباطه مع فريقه البرازيلي، إلا أن سوء النتائج قد تُطيح به.

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يُذكر أن إدارة الأهلي كانت قد وصلت إلى مفاوضات متقدمة مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس، إلا أن مغالاة الأخير عطلت المفاوضات.