وكيل دجانيني: لن نتراجع عن موقفنا ضد الأهلي

مهاجم الراقي يواصل إجراءاته القانونية ضد النادي الجداوي

أصدرت شركة "سوكر برو ماستر" الراعي الرسمي للرأس أخضري دجانيني تافاريس؛ محترف الأهلي السعودي السابق، بيانًا رسميًا، لتوضيح موقف اللاعب، بعد تأكيدات مسؤولي الراقي بسلامة موقفه.

المهاجم كان قد قام قبل أيام بفسخ تعاقده من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مقدمًا شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مسؤولو النادي الجداوي أصدروا بيانًا رسميًا كذبوا به اللاعب، مؤكدين تسديد كافة المستحقات المالية لجميع اللاعبين، معلنين إتخاذهم الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي. (طالع التفاصيل)

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وأوضحت الشركة في بيانها أن موقف دجانيني سليم 100%، مشددة على عدم حصوله على مستحقاته المالية في الوقت المتفق عليه، بجانب عدم توصلهم لاتفاقات مع مسؤولي الراقي بعد عقد أكثر من جلسة معهم في مدينتي دبي ولندن.

وأكدت "سوكر برو ماستر" أنها لن تتراجع عن الشكوى التي قدمتها ضد الأهلي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرة إلى أن موقف دجانيني سليم كونه كان ملتزمًا حتى آخر يوم قبل فسخ العقد بحضور التدريبات.

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يذكر أن الرأس أخضري شارك الموسم الجاري مع الراقي في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.

وبشكل عام، مثل دجانيني الأهلي في 56 مباراة، أحرز بها 32 هدفًا وصنع عشرة آخرين.