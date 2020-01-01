رسميًا .. صالح الشهري هلالي

مهاجم الرائد باقٍ في الهلال حتى 2024

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا اليوم الخميس، نجاحه في إنهاء صفقة شراء صالح الشهري؛ مهاجم الرائد، نهائيًا، وتوقيعه عقد حتى نهاية موسم 2023-2024.

اللاعب قضى الموسم الجاري معارًا من الرائد إلى الزعيم، وتم تمديد عقده مؤخرًا مع الأزرق حتى نهاية الموسم الجاري في سبتمبر المقبل، تعويضًا لفترة التوقف التي دامت أربعة أشهر.

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الحساب الرسمي للنادي الأزرق أعلن عن إتمام الصفقة، لكنه لم يكشف أي تفاصيل عن الجوانب المادية أو دخول أي لاعب ضمن الصفقة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت أن ناديي النصر والأهلي كانا يرغبان في الحصول على خدمات المهاجم صاحب الـ26 عامًا إلا أن إدارة الرائد، منحت الأفضلية للزعيم بناءً على اتفاق أدبي بين الناديين.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا شارك الموسم الجاري في 17 مباراة بمختلف البطولات مع الأزرق، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدف وحيد.

ويخوض الشهري حاليًا معسكر إعداد بمقر الهلال، استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا في شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، بعد توقف استمر أربعة أشهر.