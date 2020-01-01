رئيس شركة الوسائل يكشف حقيقة ميوله للنصر .. ومستقبل ملعب "الجامعة"

ملعب الجامعة أصبح تحت رعاية شركة الوسائل

تحدث محمد الخريجي رئيس شركة الوسائل السعودية، عن فوزهم بمناقصة استاد جامعة الملك سعود بعد منافسة شديدة مع الهلال خلال الفترة الماضية.

استاد الجامعة سيتحول إلى ملعب رقمي كما أكد رئيس شركة الوسائل التي حصلت على الاستاد لمدة 10 سنوات في صفقة مميزة للغاية.

وقال الخريجي في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "ميولي ليس لها علاقة بملعب الجامعة، حتى إذا قال أحد أن ميولي للنصر، ليس لها علاقة مطلقًا بالملعب، الموضوع إداري بحت".

المزيد من الفرق

وأضاف رئيس شركة الوسائل: "قمنا بفتح خطوط مع أكثر من جهة دولية خلال الفترة الأخيرة في المجال الرقمي من أجل بدء تطوير الملعب، وبالفعل وجدناهم متعطشين للعمل خاصًة بعد توقف الأنشطة بسبب جائحة كورونا".

وعن إمكانية بناء استاد في الرياض بمبلغ 250 مليون ريال، قال الخريجي: "مستحيل، من أجل بناء استاد داخل مدينة الرياض ستحتاج مبلغ لا يقل عن مليار ريال".

وأردف رئيس الوسائل: "العقد بيننا وبين الجامعة يشمل الاسم وإذا وافقوا على تغييره سيتم ذلك، ولكن الموضوع مازال تحت النقاش".

وأكد الخريجي أنه يتمنى بالفعل أن يكون ملعب الجامعة تحت رعاية الوسائل يستقبل مباريات النصر والهلال إذا حدث اتفاق، وجميع الحلول متاحة في الوقت الحالي.

واختتم رئيس الشركة تصريحاته قائلًا: "الأولوية في الوقت الحالي هو تجهيز الملعب وأن يصبح رقميًا، والاتفاق مع فريق بعد ذلك فالاتفاق مع الفريق ليس هو الشيء الأصعب، وسنستلم الاستاد في منتصف سبتمبر المقبل".

ويعد استاد الجامعة بين أبرز الملاعب في السعودية وتنافس عليه أكثر من طرف، واستكملا الوسائل والهلال المنافسة ولكن نجحت الشركة في خطفه.