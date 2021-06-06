العالمي استغنى عن خمسة لاعبين مجانًا بشكل رسمي

يرى البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للنصر السعودي، أن فريقه ليس في حالة لضم حارس مرمى جديد، بعد الاستغناء عن الأسترالي برادلي جونز.

العالمي كان قد أعلن عن الاستغناء عن خمسة من لاعبيه بشكل رسمي مجانًا، منهم جونز، بعد تراجع مستواه بشكل كبير في الموسم الماضي، والاعتماد على زميله وليد عبد الله في نهاية الموسم.

ويرى غالبية المحللين الرياضيين أن العالمي في حاجة ماسة إلى حارس مرمى، إذا أراد العودة للمنافسة للموسم المقبل، إلا أن المدرب البرازيلي لا يتفق مع هذا الرأي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مينيزيس ألغى فكرة التعاقد مع حارس مرمى أجنبي خلال الصيف المقبل، مخطرًا إدارة النادي بالاكتفاء بعودة الحارس المعار أمين بخاري.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب العالمي قرر الاعتماد على بخاري بجانب وليد عبد الله ونواف العقيدي في الموسم المقبل، واستبدال التعاقد مع حارس جديد، بمدافع أجنبي، نظرًا لكثرة مشاركات الثنائي عبد الإله العمري وعبد الله مادو مع المنتخبات السعودية في الفترة المقبلة.

بخاري كان قد قضى الموسم الماضي معارًا في صفوف العين، وشارك خلاله 22 مباراة، استقبل خلالها 41 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في خمس مباريات.

يذكر أن النصر قدم الموسم المنقضي واحدًا من أسوأ المواسم في تاريخه، إذ أنهاه في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 46 نقطة، ليغيب عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا إذا حقق لقب النسخة الحالية.

واستقبلت شباك النصر على مدار الموسم 40 هدفًا، ليكون في المركز الرابع كأقوى خط دفاع، خلف الهلال (27 هدفًا) والاتحاد (29 هدفًا) والتعاون (30 هدفًا).