"حمدالله سيجعل موسم النصر فاشلًا، خروجه من الفريق مكسب"

الانتقادات تتواصل للمهاجم المغربي

يرى الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل أن استمرار عبد الرزاق حمدالله مهاجمًا أساسيًا في النصر سيجعل موسم الفريق الجديد فاشلًا مهما كانت جهود الأعضاء الذهبيين لإنجاحه.

حمدالله الذي وصل الأراضي السعودية صيف 2018 لم يحظ بموسم جيد خلال 2020-2021، إذ تراجع أرقامه التهديفية وحاصرته الأزمات من كل جانب، سواء الإصابات أو المشاكل مع إدارة النصر أو زملائه اللاعبين ومنافسيه.

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اللاعب أثار الجدل بنشره صورة تتضمن عدة صور تجمعه مع روي فيتوريا المدير الفني السابق للنصر، وهو ما أوجد عديد علامات الاستفهام على قصده من ذلك وإن كان يُعبر عن ضيقه من المدرب الحالي مانو مينيزيس.

الزامل طالب النصر بالتعاقد مع مهاجم جديد ليلعب في التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن خروج الهداف المغربي من النادي يُعد مكسبًا.

إذ قال "إدارة النصر والداعمين لن يكون أمامكم موسمًا ناجحًا في حال بقى حمدالله اساسيًا، التعاقد مع مهاجم هداف أولى الخطوات نحو فرض الانضباط والمنافسة على البطولات .. خروج حمدالله من منظومة النصر بأقل الخسائر المالية مكسب ..!"

أضاف في تغريدة أخرى "الجماهير التي وقفت أمام مطالبتي بإبعاد المدرب فيتوريا قبل الجميع، سيناريو سيتكرر مع حمدالله في حال استمراره ويبدأ المعارضون الان المطالبة بإبعاده في منتصف الموسم القادم وبعد ضياع بطولات موسم آخر ..!".

إدارة #النصر والداعمين لن يكون امامكم موسماً ناجحاً في حال بقى #حمدالله اساسياً ، التعاقد مع مهاجم هداف اولى الخطوات نحو فرض الانضباط والمنافسة على البطولات .. خروج #حمدالله من منظومة #النصر بأقل الخسائر المالية مكسب ..! — عبدالكريم الزامل (@Abdulkarem_zaml) June 5, 2021

وقد تفاعل الكثير من جماهي النصر مع تغريدة الزامل، بعضهم وافقه وأيد حديثه وتمنى خروج حمدالله الذي تُوج هدافًا للدوري السعودي لموسمين قبل أن يُجرده بافيتمبي جوميس من اللقب، فيما عارضه البعض وطالبوه بعدم الحديث عن اللاعب والفريق بصورة سلبية.