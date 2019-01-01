أحمد موسى على تواصل مع مسؤولي طرابزون: أرغب في ترك النصر

النيجيري لم يعد لديه الرغبة في البقاء بالسعودية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبقى النيجيري أحمد موسى؛ محترف النصر السعودي، صداع في رأس إدارة العالمي وجمهوره، بعدما لم يقدم المنتظر منه خلال الموسم الماضي، بجانب عدم التزامه في الموسم الحالي.

النيجيري تخلف عن الحضور في الموعد المحدد له عقب الراحة التي منحها البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني، للاعبين، قبل أن يصل للرياض أول أمس الجمعة، ويقدم اعتذاره لمسؤولي النادي العاصمي. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "milliyet" التركية فإن موسى تواصل مع مواطنه أوجيني أونازي؛ لاعب طرابزون سبور التركي، وأخبره عن رغبته في الرحيل عن العالمي، وأن مسؤولي النصر سيوافقون على رحيله دون أي مشكلات.

وأوضحت الصحيفة أو أونازي قام بدوره بإخطار إدارة النادي التركي برغبة موسى، وفي انتظار موافقتها حتى تتم الصفقة، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يعرض بها اللاعب مواطنه على إدارة طرابزون، حيث فشلت المفاوضات في الميركاتو الصيفي الماضي.

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للعالمي في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، لكنه لم يقدم المردود المنتظر منه، ليتعرض لانتقادات الجماهير.

في الوقت نفسه، انتقد جيرنوت روهر؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، من قبل انتقال اللاعب للدوري السعودي، مؤكدًا أنه لن يتطور به. (طالع التفاصيل)