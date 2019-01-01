مدرب نيجيريا ينتقد وجود أحمد موسى بالدوري السعودي

جيرنوت روهر كان يفضل أن يستمر قائده في أوروبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب جيرنوت روهر؛ المدير الفني لمنتخب نيجيريا، انتقال قائد فريقه أحمد موسى؛ المحترف في النصر السعودي، للعب في السعودية، موضحًا أن الأفضل كان استمراره في أوروبا، للعب ضمن أفضل المستويات.

النيجيري صاحب الـ26 عامًا ارتدى قميص العالمي في صيف عام 2018 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة كانت الأغلى بالدوري السعودي.

وخاض موسى 26 مباراة مع النصر، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع سبعة آخرين، لكنه لم ينل رضاء الجماهير، في ظل تقديم مستوى دون المأمول منه.

اتجاه للإبقاء على أحمد موسى في النصر

وقال روهر، خلال تصريحاته لموقع "SportingLife": "موسى قائد جيد للفريق، لكنه يلعب في السعودية، علينا أن نكون صرحاء، وجوده في الدوري السعودي لا يجعله يلعب ضمن أعلى المستويات كما كان الحال في أوروبا".

وأضاف: "ما يميز أحمد موسى أنه دائمًا ما يحفز نفسه لتقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق، لذلك أنا أحبه".

يذكر أن النيجيري شارك مع منتخب بلاده مؤخرًا في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث وصل به إلى الحصول على الميدالية البرونزية، بعد التغلب على تونس بهدف وحيد.

وخلال سبع مباريات بكان 2019، لم يسجل محترف النصر أي هدف، مكتفيًا بصناعة هدف وحيد.