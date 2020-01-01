متحدث النصر: قصة انضمام المولد للعالمي لم تنته!

فهد المولد اعتذر للاتحاد ولكن..

علق سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، على تصالح المهاجم فهد المولد مع ناديه الاتحاد، معربًا عن استيائه من إقحام اسم العالمي في الأزمة.

قبل أيام، المولد كان قد غادر معسكر العميد، المقام بمدينة أبها، اعتراضًا على عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، رغم نفي إدارة النادي الجداوي وجود أي مستحقات له. (طالع التفاصيل)

اللاعب عاد أمس الأحد، إلى معسكر الفريق، وتقدم باعتذار رسمي إلى الجماهير عما بدر منه، معترفًا بارتكابه خطأ في حق ناديه. (طالع التفاصيل)

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وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتذروا للنصر، غادر فهد المولد معسكر الاتحاد، وغرد مبررًا مغادرته ثم عاد لمعسكر فريقه بعد أن قدم اعتذاره ومعترفًا بما قام به من خطأ بحق ناديه وجمهوره".

وأضاف: "قصة المولد والاتحاد انتهت، لكن قصة ربط خروجه بالتعاقد مع النصر مثل ما روج لها الكذابون المفلسين، لم تنتهي، فحسبنا الله".

#إعتذروا_للنصر

••غادر #فهد_المولد معسكر #الاتحاد

و غرد مبرراً مغادرته ثم عاد لمعسكر فريقه بعد أن قدم إعتذاره و معترفاً بما قام به من خطأ بحق ناديه و جمهوره

•قصة المولد و الاتحاد إنتهت

•لكن قصة ربط خروجه بالتعاقد مع النصر مثل ما روج لها الكذابون المفلسين لم تنتهي#فحسبنا_الله pic.twitter.com/MuLbHhc8x7 — سعود الصرامي (@L9arami) July 13, 2020

عديد التقارير الصحفية كانت قد ربطت بين المولد والانتقال إلى صفوف النصر خلال فترة إيقافه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، خاصةً في ظل انتقاد اللاعب لإدارة الاتحاد وموقفها من التعامل معه خلال فترة الإيقاف، التي بدأت في مايو 2019 وحتى الشهر نفسه 2020.