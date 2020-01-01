بيان رسمي .. فهد المولد: تحملت الكثير ورفضت أن أشكو الاتحاد ولكن

مهاجم العميد يكشف ملابسات مغادرته لمعسكر الفريق

أصدر فهد المولد؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بيانًا رسميًا، للرد عل إدارة نادئه برئاسة أنمار الحائلي، مؤكدًا وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى النادي قدرها بـ20 مليون ريال.

مهاجم العميد غادر معسكر العميد بمدينة أبها أمس الأربعاء، دون إذن، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، وهو ما كذبته إدارة النادي في بيان رسمي. (طالع التفاصيل)

وكتب المولد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جاء الوقت اللي أوضح فيه موقفي من الإشكالية التي أخذت أبعاد حقيقة استغربها من بعض الأحبة من جمهور الاتحاد الغالي، تعلمون أن "الوفاء" عملة نادرة في هذا الزمن ولأني اعتبر نفسي وبكل فخر (ابن هذا النادي العظيم بتاريخه ورجالاته وجماهيره الغالية على قلبي) فلم أتجرأ يوماً على تقديم شكوى أو مظلمة ضد النادي الذي اعتبره "بيتي الثاني" ولم أساوم يوماً عليه أو أفضل عروضاً أتيحت لي في أسوأ ظروف الكيان.

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" كل ذلك من دافع حب وعشق لهذا الكيان الشامخ ، وليست من أخلاقياتي مفاضلة (الاتحاد) مع أي نادي آخر مع احترامي للجميع ، ولكن مع كل ذلك أود توضيح بعض الأمور والملابسات الأخيرة لأني صاحب الشأن، ومن حق الجماهير علي أن تعرف الحقيقة وتفاصيلها مني شخصياً".

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وأضاف: " نعم أنا لي مستحقات متأخرة تجاوزت ال 20 مليون ريال ولي عدة سنوات أطالب بها فأنا إبن النادي وكنت أنتظر من الادارة حفظ حقوقي كغيري من اللاعبين المحترفين الذين يشتكون لمجرد رواتب وتصبح قضايا في لجان فض المنازعات داخلياً وخارجياً ويأخذون حقوقهم من خلال تشويه النادي بهذه القضايا، ولأني أعي معنى الوفاء للكيان وجماهيره الغالية أنتظرت سنوات من الوعود التي لا تتوقف وكل مرة أعشم نفسي وأصبرها لعل وعسى ، حتى ضاقت عليّ لدرجه لا أحد يتحملها وكل مرة أتلقى وعود لاتفي بالحصول على مستحقاتي".

وتابع: " لم أتقدم بشكوى طوال مسيرتي مع النادي اللي أحبه وأعشقه ولم يخرج لي أحد من الادارة للتفاهم حول الأمر وحل الموضوع ودياً، ولكن كل ذلك لم يحصل، وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الانساني من الادارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض ومتأكد أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الادارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا علي حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها".

الفهد الأسمر واصل: " البيان الذي أصدرته الادارة احترمه كما احترم الجميع ، ولكن أتمنى أن يحرصوا على حفظ مستحقاتي كما فعلوا مع بعض زملائي اللاعبين، ولم يصدروا بيان بحقهم".

واختتم: " في الختام: مازلت أقدر إدارة الأستاذ أنمار الحائلي واحترم الكيان وجماهيره ولكن إعلاني للرفض بهذه الطريقة يؤكد أنني صبرت عليهم وتحملت كثيرا وماعاد عندي طاقة اتحمل مواعيد لها سنوات وادارة أنمار عارفه كل شيء، وأسال الله للكيان الاتحادي وجماهيرة العمر المديد من الافراح والانجازات في المستقبل وأرجو من الجميع تقبل هذه الحقيقة دون خوض تفاصيلها الدقيقة واتركوا اللي في القلب في القلب فمازلت عاشق مثلكم ولن أتأخر عن خدمة النادي طالما هناك احترام للعقود وتقدير للجهود".

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وعليه بدل تقديم شكوى أعلنت رفضي للتعامل غير الاحترافي وغير الانساني من الادارة بطريقتي الخاصة والتي ربما لم تعجب البعض ومتأكد أنها ستعجبهم لو تعاملوا مع وعود الادارة المستمرة دون مصداقية مثلما شنوا علي حملاتهم المغرضة والمعروف أصحابها وأهدافهم وأجندتهم التي يعملون من خلالها . — فهد المولد (@fahad_almowalad) July 9, 2020

يذكر أن المولد تم رفع الإيقاف من عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مايو الماضي، بعد إيقاف دام عام كامل.

وخلال فترة إيقافه، ترددت أنباء كثيرة عن توقيعه لنادي النصر، خاصةً مع انتقاده لتعامل إدارة العميد معه وعدم مساندته خلال أزمته، لكنه عاد وانتظم في مران النمور بعد رفع الإيقاف.