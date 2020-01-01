بلايلي يصدم الأهلي المصري: أفضل العودة لأوروبا

الجزائري فسخ عقده مع الأهلي السعودي مؤخرًا

أكد الجزائري يوسف بلايلي؛ لاعب الأهلي السعودي السابق، أنه يسعى للعودة للاحتراف الأوروبي خلال الموسم المقبل، ليصدم مسؤولي الأهلي المصري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أخطر الأهلي السعودي بقيام الجزائري بفسخ عقده رافضًا العودة إلى جدة، منذ مغادرته خلال أزمة فيروس كورونا المستجد. (طالع التفاصيل)

وحاول مجلس الراقي مرات عديدة إعادة اللاعب للفريق، بإرسال طائرة خاصة له إلا أنه كان يتخلف في كل مرة عن الحضور.

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وقال بلايلي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "أريد أن أتذوق طعم اللعب على مستوى عالٍ وأفضل العودة لأوروبا، يهمني كثيرًا العودة للدوري الفرنسي، أقدر هذا الدوري كثيرًا، فهناك توجد الإمكانيات، أريد العودة للانتقام وإظهار إمكانياتي الحقيقية".

وأضاف: "في موسم 2017-2018 لعب لنادي أنجيه الفرنسي، لكن اختيارات المدرب لم تكن تقع عليّ، ولا أعرف السبب، يمكنكم أن تسألوه هو".

بسؤاله عن المستوى الرائع الذي قدمه خلال كأس أمم إفريقيا مصر 2019 مع منتخب بلاده، أجاب الجزائري: "بعد أن رحلت عن أنجيه لم يكن لدي وقت لإهداره في الانتظار، كان عليّ أن أبحث عن فرصة للمشاركة، لذلك انضممت للترجي التونسي، وهناك سارت الأمور على ما يرام، وخلال كان 2019 أعطيت كل ما في وسعي لبلدي، والآن هدفي الوصول لكأس العالم قطر 2022".

بلايلي خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي أنجيه، لمدة خمسة أشهر فقط، لكنها لم تستمر طويلًا، لأسباب فنية، ليعود للترجي في يناير 2018.

ودخل الأهلي المصري في مفاوضات مكثفة مع اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن على إثر اختلاف في وجهات النظر المالية.