الكشف عن قيمة عقد السومة الجديد .. واللاعب: تأخر التجديد لسببين

العقيد باقٍ في الأهلي حتى 2024

أغلق مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بالأمس واحدًا من الملفات المهمة التي كان على طاولته طوال الفترة الماضية، بالتجديد للسوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق.

العقيد السوري وقع بالأمس على عقد بقائه داخل جدران النادي الجداوي حتى عام 2024 بعدما دخل الفترة الحرة في يناير الجاري، إذ استمرت المفاوضات معه طويلًا حتى نال عرض الراقي رضاه.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن السومة سيتقاضى 10 ملايين و650 ألف دولار أي 40 مليون ريال سعودي تقريبًا خلال الثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيحصل على زيادة مالية في العقد بالكامل، تقدر بـ750 ألف دولار، موضحة أنه سيتقاضى 3.3 مليون دولار أي 12 مليون ريال في الموسم، بخلاف الامتيازات التي قد تصل إلى 3.8 مليون دولار بالموسم الواحد.

من جانبه، أوضح السومة سبب تأخر التجديد، في تصريح مقتضب لصحيفة "عكاظ"، إذ قال: "سعيد بالاستمرار في الأهلي، لم أكن أرغب في الرحيل، لكن تأخر التجديد لرغبتي في معرفة خطط الإدارة والوضع العام بالنادي خلال السنوات الثلاث المقبلة".

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا يلعب للراقي منذ عام 2014، وشارك بالموسم الجاري في عشر مباريات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع آخر.