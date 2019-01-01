مدير إعلام الأهلي لبلعمري: مثلك لا يستحق ارتداء شعار الراقي

اللاعب الجزائري يخوض رابع مواسمه في الشباب، لكنه يرغب في الرحيل

هاجم سالم الأحمدي؛ مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي السعودي، الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع نادي الشباب، مؤكدًا أن تصرفه لا يعبر عن لاعب محترف، رافضًا تمثيله للنادي الجداوي.

الجزائري كان قد تغيب عن مران الليوث في 20 من نوفمبر الجاري، دون إذن مسبق من الجهاز الفني، ورغم أنه تم نفي وجود أي مشكلة من قبل أحمد مسعود؛ المتحدث الرسمي باسم الشباب (طالع التفاصيل)، إلا أنه تأكد وجود أزمة في مواجهة الشباب والفيحاء أمس الجمعة.

بلعمري رفض إجراء عمليات الإحماء، خلال تواجده على مقاعد البدلاء، اعتراضًا على وجوده احتياطيًا، وسط تقارير عدة تؤكد ضغطه على إدارة النادي للرحيل.

وقال الأحمدي، خلال تصريحاته لقناة "الرياضية السعودية": "الشباب أكبر منك، كيانه عظيم منذ 60 عامًا، ومستحيل أن يقف عليك، مر عليه نجوم أكبر منك، شاركوا في كأس العالم وحققوا إنجازات لمنتخبات أوطانهم وللنادي، فمثل هذه السلوكيات التي تفعلها لا تليق".

وأضاف: "هو طلب فسخ العقد، فعلى إدارة الشباب أن تجتمع به وتحقق له طلبه، احترامًا لمكتسبات النادي، ومع كامل احترامي هو على دكة البدلاء ولا يجري الإحماء، هذا لا يليق، مع احترامي لشخصك، أنا أتحدث عن عملك، من أنت؟، أنت إنسان سيء، لم تحترم الشعار الذي تمثله، عندك خلاف مع الإدارة هذا شيء آخر، طالما نزلت الملعب فعليك أن تكون محترفًا".

بسؤال الأحمدي عن حقيقة دخول الراقي في مفاوضات مع المدافع الجزائري، علق: "لا أعلم شيئًا عن مفاوضات الأهلي مع بلعمري، وأقول للجمهور، إذا كانت هذه سلوكيات اللاعب، فهو لا يستحق أن يرتدي شعار الأهلي، إذا كان هذا أسلوب ضغطه على إدارة الشباب، فلا يستحق التواجد بالراقي".

يذكر أن الجزائري صاحب الـ29 عامًا يلعب للشباب منذ يف عام 2016، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

وخلال الثلاثة مواسم الماضي، شارك بلعمري في 69 مباراة بقميص الشباب، سجل خلالها هدف وحيد وصنع اثنين آخرين.