الاستقلال الإيراني في ورطة قبل مواجهة الهلال

الفريق الإيراني يتلقى ضربة قوية

كشفت تقارير صحفية إيرانية، عن صدمة قوية تلقاها فريق نادي الاستقلال الإيراني، قبل مواجهة الهلال السعودي، ببطولة دوري أبطال آسيا بأيام قليلة.

الهلال سيواجه الاستقلال الإيراني مساء يوم الإثنين القادم 13 سبتمبر الجاري، على ملعب زعبيل بنادي الوصل الإماراتي، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

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الإعلامي الإيراني داوود إجديري نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن إصابة حارس مرمى نادي الاستقلال علي رضائي بفيروس كورونا.

وأشار الإعلامي الإيراني إلى أن نادي الاستقلال يوجد في قائمته 4 حراس، ولكن المتاح للمشاركة أمام الهلال هما حارسين فقط، وذلك بعد إصابة رضائي.

ويمتلك نادي الاستقلال في قائمته كلًا من حسين حسيني وسينا سعيدي فر، وهما الحارسين القادران على المشاركة أمام الهلال فقط، بينما يعاني رضائي من الإصابة بفيروس كورونا، وتم فسخ عقد الحارس رشيد مظاهري.

وتأهل نادي الهلال إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، حتلًا وصافة المجموعة، بينما تأهل استقلال طهران متصدرًا للمجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

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