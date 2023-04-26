الاتفاق تم؟ الكشف عن تفاصيل حوار ليونيل ميسي مع قادة برشلونة!

تفاصيل مثيرة للحوار الذي دار بين ليونيل ميسي مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في أحد مطاعم برشلونة

تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الموسم الماضي، وهو أمر اعتيادي بالنظر إلى ارتباط ميسي بعاصمة إقليم كتالونيا، التي قضى فيها معظم حياته.

ميسي، ووسط الأنباء عن عودته من جديد إلى نادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي عند انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، تناول العشاء مع زميليه السابقين في النادي الكتالوني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مما زاد التكهنات حول عودته.

محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية، كشفت أخيرًا عن تفاصيل ما دار بين ميسي وقائدي برشلونة خلال العشاء الذي أقيم في أحد أفخم المطاعم في المدينة.

وحسب التقرير، فقد أكد ميسي لبوسكيتس وألبا أنه في حالة استيفاء شروط تسجيل عقده في رابطة الدوري الإسباني فسيعود بالفعل إلى برشلونة، وهو ما يشير إلى أن اتفاقه مع النادي يبدو متقدمًا للغاية بالفعل.

والأهم من ذلك، يبدو أن ميسي كان يحمل الكثير من الثقة في العودة إلى برشلونة، على الرغم مما حدث قبل عامين، فهو واثق من أنه هذه المرة لن يواجه النادي مشكلة في تسجيل عقده وسيتمكن من العودة إلى برشلونة.

ومن جانبه، فإن بوسكيتس، الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، فإن وصول ميسي سيجعله يقبل تجديد عقده وسيبقى لمدة عام آخر في برشلونة، ويبدو أن استمراره بالفعل معلق بوصول ميسي قبل كل شيء.

أما ألبا، الذي يمتد عقده حتى صيف 2024، فإن وصول ميسي سيجعله يبقى حتى نهاية عقده على الأقل، على الرغم من أنه يخشى أن تتراجع أهميته الرياضية في الفريق أكثر من الموسم الحالي.

وعن المدة التي من المتوقع أن يبقى فيها الثلاثي سويًا في برشلونة، فقد كشفت الإذاعة الكتالونية أنهم يرون أنفسهم قادرين على اللعب معًا لموسم واحد وليس موسمين.

سيكون هذا أحد العوامل التي يجب الاتفاق عليها بين برشلونة وميسي، حيث يفضل النادي عودة ميسي لمدة موسمين وأن يكون نجم افتتاح "كامب نو" الجديد.