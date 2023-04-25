مطعم حصري يقدم 25 طبقًا .. الكشف عن تفاصيل عشاء ليونيل ميسي الفاخر مع قادة برشلونة!

ميسي تناول العشاء مع قادة برشلونة في أحد أفضل المطاعم بالعالم..

وسط الأخبار والتقارير التي تتحدث عن عودته إلى نادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل، أمضى الأرجنتيني ليونيل ميسي الأيام القليلة الماضية في العاصمة الكتالونية لحل بعض الأمور الشخصية.

ميسي اغتنم تلك الفرصة للقاء قائدي برشلونة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وهو الأمر الذي ساهم في تغذية فرضية عودة الأرجنتيني إلى برشلونة من جديد.

وانتظارًا لمعرفة المزيد حول تفاصيل ذلك الاجتماع، فقد كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن المطعم الذي تناول فيه الثلاثي العشاء، والذي يعد واحدًا من أكثر المطاعم تميزًا في العالم وليس فقط في برشلونة.

وتناول ميسي ورفيقاه العشاء في مطعم "Enigma" الحصري، الحاصل على نجمة ميشلان للمطاعم الفاخرة، والذي يقدم مأكولات مستوحاة من المنتجات الموسمية.

قائمة المطعم تضم 25 طبقًا بسعر 220 يورو لكل منها، باحتساب ضريبة القيمة المضافة ودون مشروبات، وهو ما يعطي تنوعًا هائلًا في الخيارات.

ألبرت أدريا، مالك المطعم، يعد واحدًا من أفضل الطهاة في العالم، وفي يونيو من العام الماضي أعيد افتتاح "Enigma" لتقديم عرض طهي متجدد لا يسعى فقط إلى جودة المنتج ولكن أيضًا جودة الفكرة.

بعد العشاء مع بوسكيتس وجوردي ألبا، سيضطر ميسي للعودة إلى باريس للعودة إلى باريس سان جيرمان، حيث يتطلع للمشاركة ضد لوريان الأحد المقبل في الدوري الفرنسي، لكن وجود الأرجنتيني في برشلونة يزيد من إثارة جماهير برشلونة الحالمة بعودته.