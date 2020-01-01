لاعب الاتفاق مثيرًا الجدل: نريد هزيمة الهلال لمساعدة النصر

جدل واسع في السعودية حول تصريحات كيش

أثار فيليب كيش لاعب وسط الاتفاق السعودي الكثير من الجدل في الشارع والإعلام السعودي بعد تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام أبها مساء أمس في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الاتفاق نجح في هزيمة أبها في الدمام بنتيجة 4-1، ويستعد حاليًا لمواجهة الهلال يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ21 من الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

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كيش تحدث بعد المباراة مؤكدًا سعادته البالغة بالفوز الكبير على أبها، ورافعًا راية التحدي في وجه الهلال ومشددًا على رغبة اللاعبين تحقيق الفوز وانتزاع النقاط الكاملة.

ولم يكن في تلك التصريحات أي مشكلة إلا بعدما قال اللاعب السلوفاكي "نرغب في هزيمة الهلال لمساعدة النصر على تقليص الفارق في الصدارة".

هذه الجملة أثارت الجدل بقوة وقد طالب العديد من جماهير الهلال التحقيق مع اللاعب واتخاذ التصرف المناسب ضده من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أن الاتفاق سيلعب ضد النصر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي هذا الموسم.

وقد انتقد عدد من الإعلاميين على رأسهم وليد الفراج تلك التصريحات أيضًا ووصفوها بالساذجة وغير المقبولة حتى لو كانت على سبيل المزاح مع مراسل القنوات السعودية الرياضية.