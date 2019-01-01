الاتفاق يُعلن إصابة لاعب وسطه بقطع في الرباط الصليبي

اللاعب تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد يوم أمس

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا إصابة لاعب وسطه روجيرو كوتينيو "روجيرينيو" بقطع في الرباط الصليبي.

وكان اللاعب البرازيلي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الرائد يوم أمس في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي انتهت بخسارة الاتفاق 3-2 بعد مباراة مثيرة وجميلة.

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وخضع كوتينيو لفحوصات طبية أولية أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المتوقع أن يخضع للمزيد من الفحوصات لتحديد برنامج العلاج والفترة اللازمة قبل العودة للملاعب.

وعلى الأرجح في مثل تلك الإصابات أن موسم اللاعب انتهى مع الاتفاق، إذ سيحتاج لفترة تتراوح من 6-8 أشهر بعد إجراء العملية الجراحية للعلاج والتأهيل قبل القدرة على العودة للعب.

وكان روجورينيو قد انضم للاتفاق قادمًا من الفيصلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير وعقب تألقه الملفت في الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد وقع معه الناي عقدًا يمتد لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث.

ولعب صاحب الـ32 عامًا 11 مباراة مع الاتفاق هذا الموسم في الدوري السعودي سجل خلالهم هدفين، وقد لعب 28 مباراة خلال موسم 2018-2019 سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 3.

يُشار لأن الاتفاق يتواجد حاليًا في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة، وسيلعب الجولة القادمة أمام التعاون في مباراة ستلعب يوم السبت القادم على استاد الأمير محمد بن فهد.